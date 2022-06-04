«Разворот на 180 градусов». В бундестаге заявили об изменении позиции США по Украине

Власти США начали менять свое отношение к ситуации на Украине, заявил депутат бундестага Петр Быстронь. По его мнению, об этом говорят и заявления экс-главы Госдепа Генри Киссинджера и недавние публикации в американских СМИ.

По мнению депутата, слова Киссинджера идут вразрез с позицией западных политиков, которые выступают против мирного урегулирования ситуации, написало РИА «Новости».

«Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте», — заявил парламентарий.

Быстронь указал на то, что позиция по Украине в Штатах начала меняться после материала New York Times. В статье говорилось о том, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы США. По мнению политика, ни Киссинджер, ни обозреватели New York Times не превратились вдруг в поклонников России, но их разворот на 180 градусов может означать, что Штаты уже добились, чего хотели, поэтому никакого интереса в затягивании конфликта у них нет.

Депутат предположил, что американские власти уже не могут вмешаться в ситуацию на Украине, так как территория этой страны «входит в сферу влияния другой мировой державы».