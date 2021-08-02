Развод Билла Гейтса с супругой Мелиндой официально завершился

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой. Бывшие супруги согласились с решением суда, который принял договор о раздельном проживании. Об этом со ссылкой на документы сообщило издание Business Insider.

Пара объявила о намерении развестись в мае этого года. Билл и Мелинда прожили вместе 27 лет. Свое решение они объяснили тем, что устали друг от друга и намерены сохранить только партнерские отношения.

В подписанном сегодня договоре указано, как бывшие супруги намерены разделить свое имущество и судебные издержки. Рожденные в браке трое детей Гейтсов старше 18 лет, поэтому вопрос об алиментах в суде не ставился.

По данным СМИ, инициатором развода была Мелинда. Она обратилась к адвокатам в 2019 году после того, как узнала о связи мужа с осужденным за организацию проституции и половую связь с несовершеннолетними Джеффри Эпштейном.

Билл и Мелинда Гейтс планируют сохранить только деловые отношения, которые касаются их некоммерческого фонда. Он ориентирован на ликвидацию бедности, болезней и неравенства во всем мире. Согласно договоренностям, если бывшие супруги не смогут работать вместе, то Мелинда может подать в отставку с поста руководителя фонда через два года.