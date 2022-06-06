Экономическая война США против России уже срикошетила по самим Штатам, при этом «принципиальность» Америки по отношению к Венесуэле рассыпалась, заявил в беседе с ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся „принципиальность“ рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США», — указал Щетинин на один из примеров политики Вашингтона, приведшей к «разбалансировке глобального энергетического рынка».

Контакты властей России и Венесуэлы подтверждают, что в Каракасе понимают «кто есть кто», заявил глава департамента и добавил, что взаимодействие двух стран будет продолжаться вне зависимости от санкций.

Венесуэла отказалась выступать против России, власти страны сочли введенные антироссийские санкции преступлением против народа и экономики РФ. Президент Николас Мадуро обвинил западные страны в разжигании ксенофобии по отношению к русским.