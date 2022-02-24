Развитие отношений России и Китая вызвало обеспокоенность США

Растущее партнерство и сближение России и Китая вызывает серьезное беспокойство США. Об этом заявил в ходе брифинга представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его слова привел ТАСС.

«Полагаю, что вызывает нашу обеспокоенность <…> из того, что мы видим в последние дни, недели и месяцы, — это растущее партнерство между Россией и КНР», — сказал он.

По словам сотрудника Госдепа, две страны думаю об установлении нового миропорядка, однако «этот порядок будет полностью нелиберальным» и «пойдет вразрез» с существующей системой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс столкнулся с тем, что РФ и КНР становятся все ближе: они проводят совместные учения, что оказывает негативное влияние на безопасность стран-участниц НАТО.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин сообщил, что Москва и Пекин всегда имели добрососедские отношения, которые не направлены против каких-либо третьих стран.

Ранее руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев отметил, что Китай может также понести потери в случае введения Западом санкций в отношении России из-за конфликта на Украине.