Развитие отношений России и Ирана обсудили представители военных ведомств

Военное и военно-техническое сотрудничество России и Ирана имеют особую динамику развития, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на встрече с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Али Мохамедом Абдоллахи. Встреча прошла 16 августа на полях десятой Московской конференции по международной безопасности.

На переговорах стороны отметили положительную динамику развития двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, были также определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации.

«Спасибо, что мы вместе, и вместе на сегодняшнем мероприятии. Еще хочу в вашем лице сказать всему вашему военному, политическому руководству за особую динамику развития отношений в военной и военно-технической сфере, в том числе несмотря на многочисленные санкции, которые имели место в течение многих и многих десятков лет», — сообщил заместитель министра Фомин.

Фомин отметил важность российско-иранского партнерства по обеспечению стабильности и региональной безопасности. В свою очередь бригадный генерал Абдоллахи отметил приверженность высшего руководства Ирана к развитию всестороннего сотрудничества с Россией.

Ранее сообщалось, что действия США создают угрозу для превращения Сирии в место конфликта Израиля и Ирана. С таким заявлением на Московской конференции по международной безопасности на форуме «Армия-2022» выступил начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.