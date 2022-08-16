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    16 августа 2022, 18:09

    Развитие отношений России и Ирана обсудили представители военных ведомств

    Ирэна Вороник

    Военное и военно-техническое сотрудничество России и Ирана имеют особую динамику развития, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на встрече с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Али Мохамедом Абдоллахи. Встреча прошла 16 августа на полях десятой Московской конференции по международной безопасности.

    Развитие отношений России и Ирана обсудили представители военных ведомств

    На переговорах стороны отметили положительную динамику развития двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, были также определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации.

    «Спасибо, что мы вместе, и вместе на сегодняшнем мероприятии. Еще хочу в вашем лице сказать всему вашему военному, политическому руководству за особую динамику развития отношений в военной и военно-технической сфере, в том числе несмотря на многочисленные санкции, которые имели место в течение многих и многих десятков лет», — сообщил заместитель министра Фомин.

    Фомин отметил важность российско-иранского партнерства по обеспечению стабильности и региональной безопасности. В свою очередь бригадный генерал Абдоллахи отметил приверженность высшего руководства Ирана к развитию всестороннего сотрудничества с Россией.

    Ранее сообщалось, что действия США создают угрозу для превращения Сирии в место конфликта Израиля и Ирана. С таким заявлением на Московской конференции по международной безопасности на форуме «Армия-2022» выступил начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.