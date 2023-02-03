Мир 03 февраля 2023, 13:15 Развитие демократических институтов поддержат в Киргизии

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Соединенные Штаты выделят от 10 до 50 тысяч долларов на программу, поддерживающую развитие демократических институтов в Киргизии. Об этом сообщил RT, ссылаясь на текст документа.

«Программа направлена на поддержку развития демократических институтов и гражданского общества страны путем выделения малых грантов некоммерческим негосударственным организациям и ассоциациям», — говорится в тексте.

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Финансирование также получат некоммерческие организации и независимые средства массовой информации. В первую очередь, организациям предлагается работать с журналистами, молодежью, подростками, студентами, местными чиновниками.

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Общая сумма одного гранта не должна превышать 20 тысяч долларов.

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