03 февраля 2023, 13:15
Развитие демократических институтов поддержат в Киргизии
Соединенные Штаты выделят от 10 до 50 тысяч долларов на программу, поддерживающую развитие демократических институтов в Киргизии. Об этом сообщил RT, ссылаясь на текст документа.
«Программа направлена на поддержку развития демократических институтов и гражданского общества страны путем выделения малых грантов некоммерческим негосударственным организациям и ассоциациям», — говорится в тексте.
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Финансирование также получат некоммерческие организации и независимые средства массовой информации. В первую очередь, организациям предлагается работать с журналистами, молодежью, подростками, студентами, местными чиновниками.
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Общая сумма одного гранта не должна превышать 20 тысяч долларов.
США
Киргизия
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