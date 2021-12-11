Военный самолет радиоэлектронной разведки США RC-135W Rivet Joint заметили в субботу над территорией Донбасса. Об этом сообщила «Страна.ua».

В качестве подтверждения информации о полете издание привело данные ресурса Flightradar24. Авторы материала предположили, что RC-135W Rivet Joint мог проводить разведку в районе линии соприкосновения. Официально данные о полете самолета ВВС США подтверждены не были.

Ранее стало известно, что власти США решили отложить оказание Украине военной помощи на 200 миллионов долларов. По данным источников NBC News, задержка поставок военной техники может быть связана с желанием правительства дать время на дипломатическую разрядку напряженности.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели переговоры в онлайн-формате. Байден заявил, что Штаты и их партнеры могут ввести санкции против России, если конфликт на границе с Украиной будет нарастать. Путин указал на деструктивные действия украинского правительства и нарушение с их стороны Минских соглашений.