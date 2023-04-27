Мир 27 апреля 2023, 21:00 Разведку США заподозрили в слежке за встречей Минобороны Германии и военных КНР Die Zeit: разведка США следила за встречей представителей Минобороны ФРГ и военных КНР РИА «Новости»

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Разведка США могла следить за немецким Минобороны. Речь идет о закрытой встрече представителей ведомства ФРГ и военных округов Китая, сообщили Die Zeit и Tagesschau со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона и американской разведки.

Закрытая встреча представителей Минобороны ФРГ и военных кругов Китая состоялась 20 февраля. Разведка США узнала о подробностях этой встречи.

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«Немецкое министерство отказывается от более глубокой кооперации с Китаем до тех пор, пока Китай не начнет действовать более прозрачно», — указали в отчете по этому поводу.

Отчет разведки промаркировали грифом «совершенно секретно». Данные могли утечь как из-за перехвата онлайн-переписки, так и взлома IT-систем.

«Абсурд в том, что немецкая сторона сама официально проинформировала посольство США о том, что проводила такую встречу», — отметили оба издания.

Бывший министр финансов США, профессор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс заявил, что Белый дом потерял влияние на международной арене. По его мнению, углубление связей между Ближним Востоком, Россией и Китаем, которые недавно выступили посредниками в сближении Саудовской Аравии и Ирана, стало огромным вызовом для Соединенных Штатов.