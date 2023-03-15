Мир 15 марта 2023, 15:48 Разведку США уличили в особом внимании к регионам Черного моря Глава СВР Нарышкин: Россия знает все цели разведки США в Черном море NASA

Читать 360tv в

Разведывательные службы США используют все технические средства для сбора информации в акватории и регионах Черного моря. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Отрывок из беседы корреспондент телеканала «Россия 1» опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава СВР подчеркнул, что американцы задействовали в регионе средства космической, визуальной и радиоразведки. Так он прокомментировал падение беспилотника США в Черном море.

Реклама

«Мы знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью и использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты и территории, которые представляют для них (США) наибольший интерес», — заявил Нарышкин.

Реклама

Американский разведывательный беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил установленную на время спецоперации воздушную границу России и подлетел к Крымскому полуострову. На встречу дрону вылетели два российских истребителя, но летательный аппарат в результате маневра упал в воду.

Как подчеркнули в пресс-службе Минобороны, военные самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником. После того как дрон упал в воду, экипаж вернулся в аэропорт базирования.