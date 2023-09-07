Мир 07 сентября 2023, 14:02 Разведка Украины провела для США закрытый брифинг по контрнаступлению — СМИ Politico: ГУР Украины отчиталось перед США о результатах контрнаступления Министерство обороны Украины

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Результаты контрнаступления и перспективы украинской армии обсудили на закрытом брифинге с США. Politico сообщило, что его провело Главное разведывательное управление Украины.

«Высокопоставленные представители украинской разведки в частном порядке проинформировали членов сенатского комитета по разведке», — сообщили источники издания.

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Знакомый с содержанием отчета источник заявил, что стороны обсудили результаты контрнаступления и перспективы киевского режима. На встрече присутствовали члены специального комитета сената США по разведке, в том числе сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин и его однопартиец от Айдахо Джим Риш.

Закрытое совещание разведки Украины и США прошло не впервые. Но оно, по словам автора статьи, стало знаковым. потому что в конгрессе началось обсуждение дополнительного транша в 23 миллиарда долларов на военную помощь киевскому режиму.

Госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил, что США выделят Украине более миллиарда долларов. RT сообщил, что его поездка продлится два дня.