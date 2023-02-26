Мир 26 февраля 2023, 14:20 Разведка Украины призналась в отсутствии доказательств поставок оружия из КНР в РФ ГУР Минобороны Украины: ведомство не имеет доказательств предоставления КНР оружия России РИА «Новости»

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Власти Украины не могут доказать поставки оружия на нужды ВС России из Китая. Такое заявление сделал замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его интервью опубликовала медиагруппа Funke.

«По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая», — сказал он.

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Также Скибицкий поделился прогнозом на события в зоне спецоперации. По его словам, ВСУ планируют начало контрнаступления на весну этого года. Однако реализация этих действий зависит от нескольких факторов. Среди них Скибицкий отметил поставки западного оружия на баланс ВСУ.

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Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал доставку первых танков Leopard 2 на территорию Украины. Он сделал это заявление во время визита в Киев. По его словам, в первой символической партии четыре танка данного типа.