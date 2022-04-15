Российские военные нашли в Херсоне материалы на эскортниц, которых использовала Служба внешней разведки Украины (СВРУ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника российского силового ведомства.

По словам собеседника агентства, материалы нашли в офисном здании, внутри которого находилось изолированное помещение с отдельным входом. Там оказалось подразделение пятого департамента СВР Украины по работе с агентурой. Наводку на секретный отдел дал экс-сотрудник украинских спецслужб.

«Этот источник раскрыл некоторые подробности деятельности сотрудников СВРУ, отдельные офицеры которого работали под прикрытием легенды профессионального фотографа для подбора оперативных источников», — рассказали агентству.

Сотрудник ведомства добавил, что перед вербовкой офицеры изучали девушек, которых находили на сайтах знакомств и в соцсетях. Доверчивым клиентам чаще всего предлагали выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощенных звали работать эскортницами с большой перспективой.

«В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что наименее интересным девушкам предлагали стать обычными проститутками-информаторами. Более способных отправляли на учебу в СВРУ, а потом давали задания, как нелегалкам-информаторам или диверсанткам под глубоким прикрытием.