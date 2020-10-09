Разведка США: Россия препятствует разработке вакцины от COVID-19

Россия, Китай и Иран препятствуют разработке американской вакцины от COVID-19. Об этом сообщил глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

«Когда мы создадим вакцину, мы будем первыми [кто поставит ее на мировой рынок]», — заявил Эванина в интервью телекомпании Hearst.

По его словам, зарубежные разведслужбы пытаются помешать американцам получить вакцину.

Я полагаю, три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину Уильям Эванина глава Национального центра контрразведки и безопасности США

«Как только мы это сделаем, они наверняка будут мешать тому, чтобы вы ее получили», — заявил он журналисту.

Эванина со скепсисом отнесся к регистрации в России первой в мире вакцины от COVID-19. «Я не уверен, что они в состоянии запустить ее на мировой рынок», — сказал он.

На чем основывается слова о попытках помешать разработке американской вакцины, глава Национального центра контрразведки не уточнил.

В США тестируют несколько вакцин от коронавируса. Президент Дональд Трамп ранее говорил, что американский препарат могут одобрить ко дню президентских выборов 3 ноября.