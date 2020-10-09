Разведка США: Россия препятствует разработке вакцины от COVID-19
«Когда мы создадим вакцину, мы будем первыми [кто поставит ее на мировой рынок]», — заявил Эванина в интервью телекомпании Hearst.
По его словам, зарубежные разведслужбы пытаются помешать американцам получить вакцину.
Я полагаю, три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцинуУильям Эванинаглава Национального центра контрразведки и безопасности США
«Как только мы это сделаем, они наверняка будут мешать тому, чтобы вы ее получили», — заявил он журналисту.
Эванина со скепсисом отнесся к регистрации в России первой в мире вакцины от COVID-19. «Я не уверен, что они в состоянии запустить ее на мировой рынок», — сказал он.
На чем основывается слова о попытках помешать разработке американской вакцины, глава Национального центра контрразведки не уточнил.
В США тестируют несколько вакцин от коронавируса. Президент Дональд Трамп ранее говорил, что американский препарат могут одобрить ко дню президентских выборов 3 ноября.