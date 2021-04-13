Разведка США заявила о стремлении России расколоть Запад

Россию уличили в стремлении к прагматическому сотрудничеству с США. Однако в прямом вооруженном конфликте страна, заявили в американской разведке, не заинтересована.

Аппарат директора Национальной разведки США рассекретил и опубликовал ежегодный доклад об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. Выдержки из документа привел ТАСС.

«Мы ожидаем, что Москва будет добиваться прагматического сотрудничества с Вашингтоном на ее собственных условиях», — указали составители отчета.

В разведке полагают, что «прямой конфликт с силами США» России не нужен. Тем не менее Москва якобы будет и впредь пытаться подорвать влияние Вашингтона, расколоть страны Запада и его альянсы.

Ее действия спецслужбы расценили как шаг к демонстрации «способности России формировать глобальные события в качестве крупного игрока в новом многополярном мировом порядке».

Тем временем президент РФ Владимир Путин побеседовал по телефону со своим коллегой Джо Байденом. Разговор состоялся по инициативе американцев.