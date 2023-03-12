Мир 12 марта 2023, 19:07 Разведка США заявила, что Китай обошел Россию в создании гиперзвукового оружия Bloomberg: в США заявили, что Китай опережает Россию в создании гиперзвукового оружия РИА «Новости»

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Китай опережает Россию в создании гиперзвукового оружия. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Разведывательном управлении Минобороны США. По их данным, созданное КНР оружие способно поразить тихоокеанские базы Штатов.

«Китай лидирует по сравнению с Россией как по поддержке инфраструктуры, так и по количеству систем», — говорится в статье.

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Отмечается, что власти КНР значительно продвинулись в создании гиперзвуковых ракет благодаря огромным и целенаправленным инвестициям, а также испытаниям.

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По информации агентства, Китайская академия аэродинамики использует по меньшей мере три гиперзвуковые аэродинамические трубы, которые работают со скоростями,превышающими скорость звука в восемь, 10 и 12 раз.

По данным источника, Китай также разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету с гиперзвуковой планирующей боеголовкой, которая «может совершить кругосветное путешествие».

В газете The Washington Post тем временем вышла статья о том, что использование Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» вновь вызвало у США и их союзников неподдельную тревогу, напомнило радио Sputnik. Это, по мнению авторов материала, продемонстрировало, что Россия обладает серьезным арсеналом, в том числе трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом.