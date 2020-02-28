Разведка США собралась следить за мировыми запасами нефти
«Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьем», — процитировал сайт RT американское правительственное агентство.
NGA ожидает, что подрядчик обеспечит доступ к коммерческим данным о горюче-смазочных материалах (ГСМ). При этом исполнитель может и должен использовать все доступные разведданные, такие как фотоэлектронные, радарные и другие изображения в их любом сочетании. Отдельно заказчик указал, что под ГСМ понимает различные виды топлива, смазочные материалы и технические жидкости, для изготовления которых используется нефть.
Больше всего агентство интересуют сведения о крупнейших мировых игроках на нефтяном рынке. Это, конечно, Россия, а также Китай, Иран, Саудовская Аравия, Венесуэла, Бразилия и Ангола. Подрядчику придется каждую неделю мониторить уровень загруженности нефтехранилищ в этих странах. Всего это почти 23 тысячи нефтехранилищ по всему миру.