Разведка США собралась следить за мировыми запасами нефти

Американское национальное агентство геопространственной разведки (NGA) начало поиск подрядчика, чтобы раздобыть сведения о запасах нефти у ведущих мировых стран-экспортеров. США интересуют, кроме России, еще шесть основных игроков на нефтяном рынке. NGA структурно принадлежит Пентагону.

«Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьем», — процитировал сайт RT американское правительственное агентство.

NGA ожидает, что подрядчик обеспечит доступ к коммерческим данным о горюче-смазочных материалах (ГСМ). При этом исполнитель может и должен использовать все доступные разведданные, такие как фотоэлектронные, радарные и другие изображения в их любом сочетании. Отдельно заказчик указал, что под ГСМ понимает различные виды топлива, смазочные материалы и технические жидкости, для изготовления которых используется нефть.

Больше всего агентство интересуют сведения о крупнейших мировых игроках на нефтяном рынке. Это, конечно, Россия, а также Китай, Иран, Саудовская Аравия, Венесуэла, Бразилия и Ангола. Подрядчику придется каждую неделю мониторить уровень загруженности нефтехранилищ в этих странах. Всего это почти 23 тысячи нефтехранилищ по всему миру.