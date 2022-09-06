Разведка США «узнала» о закупке Россией артиллерии у КНДР | 360°

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Разведка США «узнала» о закупке Россией артиллерии у КНДР

The New York Times: Россия начала закупать артиллерию у КНДР

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Представители России начали закупать артиллерию у КНДР. Об этом сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на разведку США. Их материал опубликовали на сайте издания.

По данным журналистов, Россия вынужденно обратилась к Северной Корее за помощью с поставками вооружения. Они связали это с западными санкциями, которые якобы негативным образом сказались на текущих цепочках поставок.

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«ВС России продолжают страдать от острой нехватки снабжения на Украине, которая должна произойти в части экспортного контроля и санкций», — сообщил источник издания.

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Авторы материала предположили, что, помимо ракет малой и средней дальности, представители России закупят в Северной Корее и другие товары.

Более подробную информацию о контрактах по закупке артиллерии авторы материала не указали.

Ранее посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль заявил, что КНДР не отказывается от поддержки спецоперации на Украине. Его слова 18 августа процитировал RT.

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