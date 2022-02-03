Разведка США рассекретила возможную причину «гаванского синдрома»

«Гаванский синдром» мог возникнуть у должностных лиц США из-за внешнего воздействия ультразвуком или импульсами электромагнитной энергии. Впервые его проявления наблюдали у дипломатов на Кубе в 2016 году.

Вероятную причину синдрома озвучили в разведсообществе Соединенных Штатов, рассекретив сделанные экспертами выводы. Материалы опубликовал офис Директора национальной разведки страны.

Специалисты считают, что известными факторами окружающей среды возникающее недомогание «нельзя легко объяснить». Аналогично ситуация обстоит и с медицинскими состояниями.

«Признаки и симптомы аномальных инцидентов со здоровьем <…> могут быть связаны с внешними воздействиями», — отметили в разведке, назвав их «подлинными и убедительными».

Основные характеристики явления эксперты смогли объяснить воздействием электромагнитных импульсов, особенно в радиочастотном диапазоне, и ультразвуком.

Выяснить истинную причину происшествий со здоровьем в США пытаются уже пять лет. Впервые «гаванский синдром» наблюдали у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, потом случаи повторились в разных точках планеты. Возложить на кого-либо ответственность за них пока не удалось. Синдром проявляется в головокружении, тошноте, головных болях и проблемах со слухом.