Разведывательные службы Соединенных Штатов не знали ничего о планах России на Украине, и потому в Вашингтоне принимали решения вслепую. Об этом сообщил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.

Колумнист объявил, что продвинутая система контрразведки в России была и есть непробиваемой стеной для западных спецслужб. И потому американским спецам оставалось только гадать да предполагать, что задумывает президент Владимир Путин. Все их выводы основывались на недостоверной информации и теории вероятности. В свою очередь американское правительство уже интерпретировало эти «данные», как ему хотелось.

В результате все предположения экспертов из Соединенных Штатов оказались ложными.

«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — заявил Рамзи Мардини.

По мнению журналиста, своими заявлениями власти США ввели американскую общественность в заблуждение ради поддержки бессмысленной и дорогостоящей опосредованной войны с Россией.

Ранее обозреватель The National Interest Рамзи Мардини заявил, что западные СМИ и правительства обманывают людей, называя Россию агрессором. Это делается, чтобы американцы и европейцы не возмущались антироссийскими санкциями, которые отражаются на них самих, считает Мардини.