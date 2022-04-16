Разведка США не согласилась с резкой оценкой Байдена событий на Украине

Американская разведка не подтверждает слова президента США Джо Байдена о якобы происходящем «геноциде» на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Слова Байдена осложняют работу разведки США над юридическим определением происходящего на Украине», — заявил один из сотрудников разведки.

Еще один чиновник добавил, что доклады разведотрядов не подтвердили слова о «геноциде», поскольку нет фактов об уничтожении определенной нации или этнической группы на Украине.

Ранее Байден резко оценил политику президента РФ Владимира Путина на Украине, назвав ее «геноцидом». К этому мнению присоединился экс-президент Дональд Трамп.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что высказывания Байдена никак не повлияют на отношение США к событиям на Украине.