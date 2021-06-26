Разведка США не смогла дать точных выводов о природе НЛО

Разведывательные службы США пока не могут точно объяснить природу происхождения неопознанных летающих объектов (НЛО), которые до этого видели американские военные. Об этом говорится в распространенной незасекреченной версии доклада, который был подготовлен аппаратом директора Национальной разведки США.

«Ограниченное количество высококачественных сообщений относительно неопознанных летающих объектов мешает нашей возможности сделать однозначные выводы о природе или намерениях НЛО», — говорится в документе, фрагмент которого привел ТАСС.

В начале июня американские спецслужбы не нашли данных о том, что НЛО, которые военные США зафиксировали ранее, имеют внеземное происхождение. Как предположили специалисты, в отдельных случаях это могли быть разработки Китая и Росси, сообщила газета The New York Times.

Источники издания из числа официальных лиц изучили данные и не нашли свидетельств того, что наблюдаемые в последние годы ВМС США воздушные явления — это космические корабли пришельцев. При этом американское разведывательное сообщество так и не может объяснить произошедшее.