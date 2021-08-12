Разведка США не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса

Служба разведки США не смогла прийти к единому мнению о происхождении коронавируса. Они также не смогли выработать одну позицию. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на источники.

Тем не менее предварительная версия отчета готова и проходит проверку. Сотрудники спецслужбы решали, произошел вирус лабораторным путем или естественным.

По данным другого источника, в этом отчете нет ничего из ряда вон выходящего, но не исключено, что данные могут измениться до конца августа. Пока исследования продолжаются, результаты опубликованы не будут.

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов ранее сообщил, что никаких доказательств искусственного происхождения SARS-CoV-2 нет. Коронавирус передался человеку от естественного источника. Однако точный путь передачи коронавируса человеку еще не выявили.

На прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что, несмотря на успешную вакцинацию, человечеству по-прежнему грозит реальная опасность.