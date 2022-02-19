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    19 февраля 2022, 14:02

    Разведка добыла план наступления Украины на Донбасс

    Представитель НМ ДНР Басурин: разведка получила карту наступления Украины на Донбасс

    Ольга Назаркина

    Агентурная разведка Народной милиции ДНР добыла план украинской наступательной операции в Донбассе, заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. По его словам, судя по полученным данным, на операцию отводилось пять дней.

    «Данный замысел наступательной операции ВСУ в Донбассе разработан украинским Генеральным штабом и утвержден решением СНБО в начале февраля этого года», — сообщил Басурин на брифинге 19 февраля.

    Он подчеркнул, что целью этой операции было получение контроля над всей территорией ДНР и ЛНР. «В соответствии с замыслом Генштаба к наступательной операции ВСУ в Донбассе привлекаются практически все боеспособные соединения и воинские части. Для агрессии уже создана ударная группировка украинских войск. На операцию выделяется до пяти суток», — сказал Басурин.

    На сайте НМ ДНР появилась карта, которую, по словам представителя ведомства, получила разведка.

    Разведка добыла план наступления Украины на Донбасс | Изображение 1Источник фото: armiyadnr.su