Разведка добыла план наступления Украины на Донбасс

Агентурная разведка Народной милиции ДНР добыла план украинской наступательной операции в Донбассе, заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. По его словам, судя по полученным данным, на операцию отводилось пять дней.

«Данный замысел наступательной операции ВСУ в Донбассе разработан украинским Генеральным штабом и утвержден решением СНБО в начале февраля этого года», — сообщил Басурин на брифинге 19 февраля.

Он подчеркнул, что целью этой операции было получение контроля над всей территорией ДНР и ЛНР. «В соответствии с замыслом Генштаба к наступательной операции ВСУ в Донбассе привлекаются практически все боеспособные соединения и воинские части. Для агрессии уже создана ударная группировка украинских войск. На операцию выделяется до пяти суток», — сказал Басурин.

На сайте НМ ДНР появилась карта, которую, по словам представителя ведомства, получила разведка.