04 мая 2023, 01:01
«Разведка действует отлично». Американский полковник восхитился операцией российских военных
Полковник Макгрегор: ВС РФ провели достойную операцию по ликвидации командиров ВСУ
Российские разведчики провели прекрасную операцию по ликвидации штаб-квартиры девяти украинских бригад. Высокую оценку военным дал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
«Российская разведка действует отлично. У них есть точные сведения о центрах управления украинских бригад», — сказал он.
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По словам полковника, американцы делятся информацией с ВСУ, но то, что делает российская армия — это очень высокий уровень мастерства. Макгрегор добавил, что ракетный удар уничтожил не только тысячи украинских военных, но важных кадровых офицеров.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 1 мая военнослужащие нанесли групповой массированный ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Благодаря этому удалось нарушить работу предприятий, которые выпускали БПЛА и другую технику для украинских солдат.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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