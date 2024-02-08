Мир 08 февраля 2024, 15:11 Разведка Британии предупредила об угрозе масштабного конфликта Guardian: британская разведка заявила о высочайшем риске масштабного конфликта Unsplash

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Крупномасштабные конфликты могут с высокой вероятностью вспыхнуть в нескольких точках мира. Об этом сообщила газета Guardian.

По словам представителя британской военной разведки, за последние годы риски эскалации в горячих точках достигли самого высокого уровня.

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«Существует ли вероятность крупномасштабного конфликта? Да, существует. Вероятность его возникновения выше, чем когда-либо в последнее время», — указал собеседник издания.

По его мнению, крупномасштабный конфликт может разгореться на Ближнем Востоке, где наблюдается существенный рост эскалации. Разведчик также не исключил возможного расширения боевых действий на Украине и нападение Китая на Тайвань.

Собеседник газеты добавил, что британская разведка столкнулась с самой большой загруженностью за последние 10 лет. По информации источников издания, проблемой для разведслужбы также стала частая смена ключевых министров в Великобритании.

Ранее журналисты Global Times предположили, что НАТО стремится развязать мировую войну. В издании напомнили о заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что блок воспринимает Россию и Китай как угрозу.