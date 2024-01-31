Мир 31 января 2024, 22:48 Разведчиков стран НАТО заметили рядом с Крымом перед атакой ВСУ Flightradar24: разведчики НАТО летали над Черным морем перед атакой на Крым РИА «Новости»

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За несколько часов до воздушной атаки на Севастополь рядом с полуостровом Крым зафиксировали полет разведывательных самолетов Великобритании, Италии и США. Такие данные опубликовал портал Flightradar24.

По его информации, у побережья Черного моря над Румынией летали самолет P-8A Poseidon ВМС США, RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании, самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС Италии и разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk. Появившись у берегов Крыма, разведчики вскоре взяли обратный курс.

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Американские самолеты отправили в Румынию с военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии, а итальянские летели из центральной части страны.

Сигналы воздушной тревоги включали в Севастополе днем 31 января. Губернатор Михаил Развожаев предупредил об угрозе с воздуха жителей и гостей города. Позже он сообщил, что в небе над Севастополем сбили воздушную цель. Обломки сбитой ракеты нашли в районе Федоровской улицы, в частном секторе.