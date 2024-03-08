Мир 08 марта 2024, 12:07 Разведчика из США обвинили в продаже секретов Китаю Минюст США: сотрудника разведки арестовали за продажу Китаю секретных данных Unsplash

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Аналитика военной разведки США арестовали за сговор с представителями Китая. Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции США, мужчина продал конфиденциальную оборонную информацию за 42 тысячи долларов.

Федеральные прокуроры обвинили Корбейна Шульца в заговоре с целью раскрытия информации о национальной обороне, экспорте оборонных товаров и технических данных без лицензии, а также во взяточничестве.

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«Ответчик вступил в сговор с иностранным гражданином с целью ее продажи, что потенциально поставило под угрозу нашу национальную безопасность», — передали в пресс-службе.

Сообщник направил Шульцу минимум 14 платежей на общую сумму около 42 тысяч долларов. Расследованием дела занимались ФБР и Командование контрразведки армии США.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Британия и США участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против России. Он также обвинил англосаксов в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».