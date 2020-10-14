«Разве это перемирие». Эвакуированные жители Карабаха рассказали о самолетах в небе и бомбежке

После того как Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня, новостей о столкновениях стало меньше. Но конфликт так и не заканчивается. Что происходит прямо сейчас в Нагорном Карабахе, каналу «360» рассказали эвакуированные жители.

Лусине Григорян — журналист родом из Еревана. Сейчас она живет в Подмосковье. Из студии канала «360» она вышла на связь с родственниками, временно эвакуированными из Степанакерта.

Братья Лусине находятся на передовой. В Степанакерт они переехали в 2005 году, чтобы развивать город. А сейчас им пришлось встать на его защиту.

В сложившихся обстоятельствах девушка лишь на расстоянии может наблюдать за конфликтом, и ей важно понять — насколько сильно он вспыхнул снова после попыток урегулирования.

На связь вышла Лиана, жена двоюродного брата Лусине. Он сейчас служит в Нагорном Карабахе. Девушка рассказала, что, несмотря на договоренности о перемирии, боевые действия не прекратились.

«Были еще бомбежки, причем в активной фазе. Наши родные, конкретно мои родные в Степанакерте, слава богу, не ранены, но мы не знаем, чем это все закончится, они в подвалах сейчас находятся», — уточнила Лиана.

Родные Лусине рассказали, что не ощутили на себе перемирия.

«Сказали перемирие, но мы этого не ощутили за эти три дня. Сегодня слышали, что снова по всей линии все возобновилось. В небе опять были самолеты, беспилотники. Ну я не знаю, это разве перемирие», — рассказала Лиана.

После разговора с семьей брата Лусине окончательно убедилась, что прекращения огня не было.

«Азербайджанцы пишут, что Нагорный Карабах обстреляли армяне. Это уму-разуму непостижимо. Это одна нация, один народ», — считает Лусине.

При первой же возможности девушка собирается улететь в Нагорный Карабах и снять о нем фильм, который расставит исторические точки в затянувшемся конфликте. Тем временем Азербайджан и Армения продолжают обвинять друг друга в обстрелах и нарушении гуманитарного режима. История семьи Лусине — лишь одна сторона. И мы, в свою очередь, продолжаем искать героев для исчерпывающего освещения этого затянувшегося противостояния.

Конфликт в Закавказье обострился в июле этого года. Власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Стороны две недели обменивались ударами, после чего ситуация стабилизировалась.

Однако утром 27 сентября боевые действия возобновились. Каждая из сторон конфликта винит в этом другую.