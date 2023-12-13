Мир 13 декабря 2023, 11:43 «Разве что не плюнули». Новую помощь США для Украины назвали подачкой Депутат Белик: визит Зеленского в США с протянутой рукой провалился Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/globallookpress

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Визит украинского президента Владимира Зеленского в США «с протянутой рукой» оказался безрезультатным — выделенные стране 200 миллионов долларов можно считать подачкой. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Визит Зеленского в США с протянутой рукой на этот раз провалился. В руку разве что не плюнули. Бросили с барского плеча подачку», — отметил он.

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Депутат напомнил, что Украина просила 61 миллиард долларов. Соединенные Штаты решили «не подковывать дорогостоящими подковами» лошадь, которая не придет к финишу, и на столь мелкую сумму позволили Украине «хотя бы поучаствовать» в бегах, иносказательно выразился Белик.

Он расценил новую помощь Украине как жест недоверия к Зеленскому. По мнению собеседника агентства, украинский лидер разочаровал США, не показав себя ни как умный политик, ни как военный стратег.

Средства на поддержку Украины в США уже заканчиваются, а конгресс пока не одобрил выделение новой суммы.