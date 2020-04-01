«Разваливший украинскую медицину министр» выпрашивает у Илона Маска ИВЛ

Украинская медицина в последние годы вызывала много вопросов у населения страны. Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун, по мнению многих экспертов, буквально развалила систему на Украине. Поэтому когда она пришла в комментарии к Илону Маску с просьбой о пожертвовании, на нее тут же набросились с обвинениями.

Дело в том, что Супрун попросила у американского предпринимателя аппараты искусственной вентиляции легких, которых, по ее словам, на Украине всего 3500 штук.

«Меня зовут Ульяна Супрун, и я являюсь бывшим министром здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в аппаратах искусственной вентиляции легких. У нас в реанимации всего 3500 аппаратов, а население-37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!», — попросила она.

Но в комментарии пришел украинский эксперт по медицинской реформе Вадим Аристов, участвовавший в конкурсе на должность главы Нацслужбы здоровья. Он призвал Маска не вести с Супрун вообще никаких разговоров, ведь именно она виновна в аховом состоянии украинской медицины, пишет «Старана.ua».

Источник фото: «Старана.ua».

«Меня зовут Вадим Аристов, я врач-инфекционист и стратег из Украины. У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь непосредственно с президентом Зеленским, поскольку именно госпожа Супрун несет ответственность за эту катастрофу», — написал он в свою очередь.

Ранее Илон Маск пожертвовал ИВЛ американским больницам и сообщил, что будет бесплатно поставлять аппараты в больницы по всему миру для помощи больным коронавирусом. Он уточнил, что одобренные американским Управлением по санитарному надзору (FDA) вентиляторы будут направлены в больницы в пределах регионов доставки Tesla. Единственное условие — к этим ИВЛ должны сразу подключать пациентов, а не отправлять их на склад.