Мир 15 декабря 2023, 13:28 «Развал мирового спорта». Поздняков — о мизерном числе отобранных на Олимпиаду россиян Поздняков назвал издевательским число россиян, отобравшихся на Олимпиаду-2024 Panoramic/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Число российских спортсменов, которые прошли отбор на Олимпийские игры в Париже, издевательское. Такое заявление сделал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщило РИА «Новости».

Во время выступления на Олимпийском собрании ОКР Поздняков рассказал, что шесть российских спортсменов прошли отбор на Игры-2024, но тысячи атлетов отстранили. Их лишили права представлять свою Родину и реализовать мечты.

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«Те единицы, которым удалось проскочить, лишены национальной идентификации. Это точно не олимпизм, а развал мирового спорта», — подчеркнул он.

При этом изначально Международный олимпийский комитет сообщал, что в играх будут участвовать восемь спортсменов из России. Но затем число россиян, получивших лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, снизилось до шести.

«Неделю назад в Лозанне озвучили решение допустить российских спортсменов до Олимпиады и потом издевательски назвали цифры», — произнес Поздняков.

Он также сказал, что спортсмены, выбирая нейтральный статус, становятся заложниками чужих интересов. Он обвинил МОК в запуске кампании по нейтрализации российских спортсменов выдуманными критериями и параметрами. Ранее президент Владимир Путин поручил проанализировать условия допуска россиян к Олимпиаде.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены завоевали 11 квот. Они будут состязаться в борьбе, велоспорте, гребле и плавании. Пока имена атлетов не называли.