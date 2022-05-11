Развал Евросоюза после эмбарго на энергоносители предсказали в Госдуме

Эмбарго на российские энергоносители в Европе приведет к развалу Евросоюза. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, немецкие заводы, которые полностью настроены под российскую нефть, через некоторое время прекратят свою работу, и тогда европейцы окажутся в трудном положении.

«Сегодня европейские голоса звучат не громко, но очень убедительно в политике под давлением США. Однако экономисты и промышленники говорят о том, что завод, который полностью настроен только на российскую нефть или тяжелую нефть, он встанет. Тогда половина Германии окажется без бензина. Через некоторое время европейцы почувствуют на себе все эти плюсы от санкций, поднимется страшный вой, тогда Европа будет выступать против давления США», — сказал Чепа.

Он также отметил, что нынешние европейские политики слабые и не замечают очевидных вещей. Их решения могут привести к тому, что Европейский союз прекратит свое существование в ближайшем будущем.