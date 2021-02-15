Разрыв отношений России и ЕС происходит уже давно. Инициатором процесса является Евросоюз, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Он считает, что напряжение начало нарастать из-за Украины.

«В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет как этот разрыв происходит: отношения последовательно разрывает Европейский союз», — процитировало РИА «Новости» слова Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге

По словам российского главы МИД, своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился государственный переворот. Тогда Евросоюз показал «свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша».

Лавров также напомнил, что оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение ЕС, которое заключилось в необходимости выполнять договоренность.

На прошлой неделе Лавров заявлял, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.