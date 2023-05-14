Мир 14 мая 2023, 19:34 Разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу сократился при подсчете данных с 25% урн ТАСС: разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу сократился до 15 процентных пунктов РИА «Новости»

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Явка на президентские и парламентские выборы в Турции составила 85,6%. Такие данные опубликовал ТАСС со ссылкой на гостелеканал страны ТРТ.

По информации агентства Anadolu, после обработки данных данных с 21,3% избирательных урн действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 55,03% голосов, а его главный соперник Камаль Кылычдароглу — 39%.

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После обработки данных более чем с 25% урн разрыв между соперниками составил менее 15 процентных пунктов, уточнили в ЦИК страны.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Главными претендентами на пост лидера страны стали Эрдоган и кандидат от оппозиции — Кемаль Кылычдароглу. Последний ранее обвинил России во вмешательстве в предвыборную кампанию.

На это заявление отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России категорически не приемлют обвинения турецкой оппозиции.