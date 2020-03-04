Разрушительный торнадо повредил тюрьму из «Зеленой мили»

Шторм и торнадо обрушились на американский штат Теннесси в минувший вторник. Основной удар приняла на себя столица — Нэшвилл. Буря уничтожила несколько зданий и повредила тюрьму, где снимали фильмы «Зеленая миля» и «Переступить черту». Видео с места опубликовал на своей странице в Twitter департамент исправительных учреждений штата.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что здание устояло, но его сильно повредило. В комментариях один из пользователей написал: «Это строение пережило больше вещей, чем я могу сосчитать: беспорядки, пожары, режиссеры. Теперь еще и торнадо».

По данным CNN, в результате обрушившейся на Теннесси стихии погибли 24 человека. Без вести пропали 77 человек. В больницы попали 150 жителей. Без света остались более 35 тысяч домов.

Более сотни зданий оказалось разрушено. Губернатор Билл Ли назвал случившееся самым трагическим днем в истории штата. После того, как буря покинула штат, добровольцы начали разбирать завалы. В школах отменили занятия. Для тех, кто остался без жилья, открыли специальные приюты.