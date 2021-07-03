Разрушительный оползень сошел в Японии

Мощный оползень сошел в Японии, в городе Амами. Стихия разрушила 10 домов, не менее 20 человек пропали без вести. Десятки тысяч жителей префектуры Сидзуока призвали эвакуироваться, сообщило Kyodo.

Оползень сошел в субботу, около 10:30. Пропавшими без вести числятся не менее 20 человек. Проходят спасательно-поисковые мероприятия. Местные власти попросили у военных помощи в поиске людей. Центр временного размещения развернули в городском музее искусств.

Из-за угрозы новых оползней около 35,5 тысячи жителей префектуры Сидзуока призвали немедленно эвакуироваться.

Японский премьер Есихидэ Суга провел совещание с министром по борьбе со стихийными бедствиями Ясуфуму Танахаси. В правительственной резиденции начал работу штаб по ликвидации последствий стихии.

Сидзуоку в последние дни заливает ливнями. За последние трое суток в префектуре выпало более 550 миллиметров осадков.

Власти ряда других префектур на востоке и западе Японии также предупредили жителей об угрозе схода оползней и наводнений. Обильные дожди прогнозируют на территориях вдоль побережья Японского моря в понедельник.