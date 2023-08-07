Мир 07 августа 2023, 09:22 Разрушительное событие. Адмирал ВМС США предупредил об угрозе полномасштабной войны в Африке Экс-адмирал ВМС США Ставридис: ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну Flickr

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Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис допустил, что ситуация в Нигере может обернуться полномасштабным военным конфликтом в Африке. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Приведет ли это к полномасштабной войне в Африке? Потенциал для этого определенно есть, но это стало бы значительным и разрушительным событием», — заявил Ставридис.

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Ранее военные мятежники захватили президента Нигера Мохамеда Базума, объявили в стране комендантский час и закрыли границы государства. Группу возглавлял генерал Омар Чианим. Национальный совет спасения родины, который является правящим органом мятежников, заявил о готовящейся за рубежом агрессии против страны. Откуда именно идет опасность — не уточнили.

Экономическое сообщество стран Западной Африки потребовало, чтобы Базума вернули к власти. Но на фоне этого ультиматума мятежники объявили о закрытии воздушного пространства.

ЭКОВАС дали неделю на то, чтобы восстановить конституционный строй в стране, пригрозив, что в противном случае они будут вынуждены применить меры, даже силу. Зарубежные СМИ также пишут, что уже разработан план подавления мятежа.

При этом накануне, 6 июля, тысячи демонстрантов вышли в столице Нигера Ниамее и выразили свою поддержку пришедшим к власти военным. Наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС они осудили.

Законные власти Нигера все же надеются урегулировать конфликт с мятежниками путем переговоров. Однако положительной реакции на это заявление Экономического сообщества стран Западной Африки пока нет.