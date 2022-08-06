«Разрушитель мира на планете». В КНДР раскритиковали визит Пелоси в демилитаризованную зону

США придется дорого заплатить враждебную линию, которой придерживается страна в отношении КНДР. Об этом предупредил директор департамента печати и информации МИД Северной Кореи Чо Ен Сам.

Он обратил внимание на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в демилитаризованную зону на границе народной республики и Южной Кореи. По его словам, эта поездка является проявлением враждебной политики американских властей, написал ТАСС.

«Пелоси обсудила вместе с правителями Южной Кореи вопрос о мощных и увеличенных силах сдерживания в ответ на угрозу со стороны Пхеньяна. Это ясно показывает антикорейскую враждебную политическую точку зрения действующей администрации США», — подчеркнул он.

Чо Ен Сам назвал Пелоси «худшим разрушителем мира и стабильности на планете». Дипломат отметил, что во время визита на Украину в апреле она разжигала конфронтацию с Россией, а в августе своей поездкой на Тайвань политик «навлекла гнев китайского народа».

«США придется заплатить за проблемы, которые она вызвала там, где побывала», — заключил он.