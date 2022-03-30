Разрушенный ракетами ВСУ жилой дом в Донецке показали на видео

Частично разрушенный ракетной атакой украинских националистов жилой многоэтажный дом по улице Пинтера в Донецке показали на видео.

На кадрах видно, что восьмой и девятый этажи одного из подъездов полностью разрушены, на их месте осталась лишь груда дымящихся обломков. Также уничтожено основание крыши остальной части дома.

На месте происшествия трудятся спасатели.

Утром 29 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле дома украинскими военными.

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики уточнил, что при обстреле погиб один человек и как минимум четверо пострадали.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал российскую сторону не доверять Украине на переговорах по урегулированию текущей ситуации.