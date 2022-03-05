Разрушенный националистами мост в ЛНР попал на фото
Украинские националисты взорвали мост через реку Северский Донец в ЛНР
Мост, ведущий к городу Счастье через реку Северский Донец в ЛНР, взорван украинскими националистами. Фотографии опубликованы в Telegram-канале RT.
В Минобороны пояснили, что на некоторых опорах до сих пор могут находиться взрывчатые вещества. В связи с этим местные жители вынуждены перебираться через реку на лодках или с помощью временных сооружений.
Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил ранее, что президент Украины Владимир Зеленский хочет переложить ответственность за происходящее в стране на НАТО и США.
Министерство обороны РФ с 10 утра 5 марта объявило режим тишины, открыв гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.