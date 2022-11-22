Мир 22 ноября 2022, 23:24 Разрушенные участки «Северных потоков» показали на видео Продюсер «Би-би-си» показал видео с разрушенными участкамии «Северных потоков»

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Продюсер телеканала «Би-би-си» показал видео с разрушениями трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Кадры он опубликовал на своей странице в Twitter

Автор ролика показал участки трубопровода, который в результате взрыва полностью разорвало. На одном из них отсутствует практически 50 метров трубы.

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Ранее журналисты сообщили, что незадолго до взрывов рядом с «Северными потоками» проходили два неизвестных суда с выключенными транспондерами. По словам директора Балтийского фонда безопасности Отто Табунса, суда могли заниматься разведкой.

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Утечки на «Северных потоках» зафиксировали в конце сентября. Поврежденные участки газопроводов оказались расположены в акваториях Швеции и Дании. Российские власти назвали взрывы диверсией, главным выгодополучателем которой стали США.

При этом секретарь Совбеза Николай Патрушев уточнил, что в планировании терактов участвовали и британцы. Специалисты продолжают заниматься расследованием аварий. Обследовать места разрывов трубопроводов начала компания Nord Stream AG.