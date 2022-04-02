Разрушенные районы Мариуполя показали с высоты птичьего полета

Разрушенные районы Мариуполя сняли с коптера. На кадрах видно, что город серьезно пострадал в ходе боевых действий.

Видеозаписью поделился телеканал «Звезда». В некоторых районах Мариуполя сильно разрушены здания. От многих остались лишь почерневшие развалины. Улицы окутаны густым дымом.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации. Он встретился с людьми, которых эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР) в Володарском, и ответил на их вопросы, в том числе и о судьбе города. Также он напомнил, что несколько ПВР есть в Ростове. Таким образом, люди сами могут выбрать место для временного проживания.