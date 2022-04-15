Разрушенную в результате обстрела больницу в Мариуполе засняли на видео

Один из корпусов больницы в Мариуполе сильно пострадал во время обстрела со стороны украинских военных. Разрушенное здание засняли на видео после вытеснения националистов.

Кадры с пострадавшим корпусом больницы показал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. На видео попали заваленные обломками стен разрушенные коридоры здания, а также выбитые окна и трещины, появившиеся на уцелевших стенах.

В попавшем под обстрел корпусе больницы располагались терапевтические и неврологические отделения. Здание удалось полностью освободить от украинских националистов.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль комбинат имени Ильича в Мариуполе. Раньше территорию занимали националисты. Сейчас боевики батальона «Азов»* продолжают находиться на предприятии «Азовсталь». Журналисты показали работу российских танков и БТР в Мариуполе, сняв видео с высоты птичьего полета.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.