29 апреля 2023, 07:40
Разрушение предрекли Украине в случае попытки напасть на Москву
Бывший разведчик США Риттер: всех украинцев ждала бы смерть в случае удар по Москве
Украину ждут суровые последствия в случае попытки атаки по Москве. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер.
«Мы пытаемся сказать США и всем причастным, что в случае атаки на Москву на Украине начнется настоящий ад. Вы все умрете», — сказал он.
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По мнению Риттера, при таком сценарии украинский президент Владимир Зеленский мог бы погибнуть в течение двух недель.
Также бывший военный упомянул бомбардировки Ирака со стороны США. Риттер подчеркнул, что американские войска наносили удары по государственным зданиям, а не энергетической инфраструктуре.
«Вот точно в такой же ситуации оказалась бы и Украина», — заключил он.
Ранее американские СМИ со ссылкой на появившиеся в Сети секретные документы Пентагона сообщили, что ВСУ планировали ударить по Москве, но отказались от планов по просьбе со стороны США.
Россия
Украина
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