Разрушение барельефа маршалу Жукову возмутило мэра Одессы
Геннадий Труханов, мэр Одессы, назвал снос барельефа советскому маршалу Георгию Жукову «плевком в лицо горожанам», сообщило ИА Nation News.
Ранее пользователи Сети возмутились из-за демонтажа барельефа с фасада одесского военкомата.
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Мэр Одессы подчеркнул, что действия национал-радикалов не отражают настроения жителей города. По его словам, снос не согласовывали с горожанами, что в корне неверно.
Также Труханов раскритиковал деятельность Минобороны Украины, уточнив, что националисты, демонтировавшие барельеф, сослались на санкцию от квартирно-эксплуатационного отдела ведомства.
На месте барельефа Жукову собрались разместить мемориал украинским бойцам, погибшим на Донбассе.