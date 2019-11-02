Разрушение барельефа маршалу Жукову возмутило мэра Одессы

Ранее пользователи Сети возмутились из-за демонтажа барельефа с фасада одесского военкомата.

Барельеф маршалу Жукову разрешили снести со стены военкомата в Одессе Подробнее

Мэр Одессы подчеркнул, что действия национал-радикалов не отражают настроения жителей города. По его словам, снос не согласовывали с горожанами, что в корне неверно.

Также Труханов раскритиковал деятельность Минобороны Украины, уточнив, что националисты, демонтировавшие барельеф, сослались на санкцию от квартирно-эксплуатационного отдела ведомства.

На месте барельефа Жукову собрались разместить мемориал украинским бойцам, погибшим на Донбассе.