Сенатор Джабаров прокомментировал заявление Борреля о разрешении конфликта РФ и Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель портит себе репутацию своим заявлением о военном разрешении конфликта между Россией и Украиной. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал сенатор Владимир Джабаров.

«Надеюсь, он понимает, что представляет не самого себя, а целую страну Испанию, к которой Россия всегда относилась очень дружелюбно. Высказывание Борреля удивляет, честно говоря. Непонятно, для чего он это делает. Он так и останется в памяти Европы, как самый натуральный ястреб», — сказал Джабаров.

Он добавил, что Россия готовит ответ на шестой пакет санкций, разрабатываемой Евросоюзом.