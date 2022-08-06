Разрешение на выход из портов Украины получили еще четыре сухогруза с зерном

Четыре сухогруза с зерном ожидают выхода из портов Украины. Суда планируют отправить в Турцию в воскресенье, 7 августа. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

«В результате контактов министра Хулуси Акара и интенсивной работы и координации в Совместном координационном центре в Стамбуле завтра из украинских портов выходят четыре корабля, один из Одессы и три из Черноморска», — написало ведомство в Twitter.

Ранее Минобороны Турции заявило, что в Стамбул прибыл сухогруз Navistar с зерном. Судно стало первым их трех, отправившихся в Турцию из Украины. На его борту находится 33 тысячи тонн кукурузы. Груз проверят инспекторы Совместного координационного центра. Если специалисты дадут добро, то сухозруз отправится в Ирландию.

В конце июня представители России, Турции, Украины и ООН заключили многостороннее соглашение о вывозе украинского зерна и снятии ограничений на поставки российских продуктов. Документ подписали в Стамбуле. Первый сухогруз вышел из порта Одессы 1 августа.