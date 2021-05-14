Разработку проекта воздушных дорог для аэротранспорта начали в Британии

В Великобритании стартовала разработка проекта воздушных трасс для аэротранспорта. Об этом сообщил сайт inc-news со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, разработкой проекта занимается компания Urban-Air Port. По словам ее основателя Рики Сандху, планируется возведения специального хаба, который будет принимать летальные аппараты со всех районов города Ковентри, где должны начаться пробные полеты до конца года. Британские госфонды выделили на реализацию проекта порядка 1,2 миллиона фунтов.