Мир 06 декабря 2022, 12:36 Разработки биооружия США назвали угрозой для мира Замглавы МИД Рябков призвал остановить незаконные разработки биооружия США

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Деятельность американских военных по разработке биологического оружия необходимо остановить. Подобная деятельность незаконна и несет угрозу России и другим странам мира. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщил ТАСС.

Он подчеркнул, что необходимо создать специальный механизм в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, чтобы останавливать опасные разработки.

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«Главное — положить конец той противозаконной и противоправной деятельности, которую США при опоре на союзников во многих регионах мира ведут в этой сфере», — отметил Рябков.

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Подобную деятельность замглавы МИД России назвал «непосредственной угрозой безопасности» всему миру, поскольку США ведут ее «по периметру границ».

О разработке учеными Бостонского университета нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, против которого бессильны существующие вакцины, ранее заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

К этому заявлению присоединился глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. Сенатор заявил, что новый вирус американцы готовы использовать против геополитических конкурентов, куда входят Россия, Иран и Китай.

Бондарев не исключил, что угроза распространения нового возбудителя грозит странам Европы, если они попытаются выйти из-под влияния США.