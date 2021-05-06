Разработчики «Спутника V» попросили Еврокомиссию прекратить предвзятые заявления

Еврокомиссия (ЕК) получила письмо от производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В нем еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона попросили прекратить предвзятые заявления против препарата.

Об этом ТАСС сообщили в аппарате Бретона.

«Мы подтверждаем получение письма. В соответствии с нашей практикой Еврокомиссия ответит на него в надлежащее время», — отметил собеседник.

В середине апреля Бретон заявил, что российская вакцина «Спутник V» придет в Европу слишком поздно, даже если ее допустят для использования в странах ЕС. Он отметил, что для налаживания и запуска производства потребуются «многие месяцы».

Ранее он же заявлял, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине. Он также отмечал, что Еврокомиссия не сомневается в качестве препарата от коронавируса Центра имени Гамалеи, но знает, что у России «также есть сложности с производством этой вакцины».

В ответ на это Владимир Путин заявил, что Россия не навязывает никому свои вакцины. При этом он подчеркнул, что такие высказывания представителей ЕС заставляют задуматься, что чиновники из Европы переживают за интересы отдельных компаний, а не жителей.